Во Владимире после ремонта теплосетей открывается участок улицы Белоконской

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, работы по замене тепловых сетей в районе домов №89, 95, 95 «а», 76 и 78 по улице Горького и у дома №4 по улице Белоконской полностью завершены. Начинали их 27 июня текущего года.

На участке заменено 520 метров трубы диаметром 400 миллиметров, их изолировали и оснастили системой диспетчерского контроля. После земляных работ специалисты провели восстановление территории, уложив более 2000 квадратных метров асфальта дорожного полотна и 1500 метров тротуара.

На время замены труб движение транспорта было ограничено по улице Белоконской от проспекта Строителей до улицы Горького, включая проезд к ВлГУ, городскому управлению ЖКХ и «Владимирводоканалу». Движение на участке планируют открыть 28 августа с 18.00.