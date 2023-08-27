Владимирцы, уехавшие из страны, не смогут проголосовать на выборах в Заксобрание

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По всей Владимирской области официально зарегистрировалось для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Законодательное Собрание региона уже более 25 тысяч человек, и количество желающих все увеличивается. Больше всех желающих голосовать дистанционно в Вязниковском районе, меньше - в Александрове.

Голос в электронной форме можно будет отдать из любой точки России, а вот из-за рубежа в целях безопасности эта процедура на грядущих выборах проводиться не будет, сообщили в облизбиркоме.

Напомним, что голосование будет проводиться с 8 по 10 сентября. Владимирская область уже получила больше 2 миллионов бюллетеней.