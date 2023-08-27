Жителям Владимирской области дали три дня на электронное голосование

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В ходе межрегиональной пресс-конференции Центризбирком России и создатели системы дистанционного электронного голосования рассказали жителям этих регионов о нюансах проведения процедуры и о том, насколько вообще рискованно доверять дистанционному электронному голосованию.

Голосовать через гаджеты

Председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев уточнил, что сейчас по всей области официально зарегистрировалось для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Законодательное Собрание региона уже более 25 тысяч человек, и количество желающих все увеличивается.

- При этом отличия в проведении процедуры ДЭГ имеются только в Москве, где будет собственная платформа. Для всех остальных регионов, включая Владимирскую область, технология одинкаковая, - объяснил Вадим Минаев перед началом пресс-конференции.

Кстати, председатель Облизбиркома добавил, что наиболее активно из числа жителей нашей области на ДЭГ записываются жители Вязниковского района, а вот в аутсайдерах оказался Александров, где изъявили желание проголосовать через гаджеты всего несколько сотен человек на весь город и район.

- Голосование во Владимирской области будет проходить с 8 по 10 сентября, - уточнил Вадим Минаев.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, что в целом во всех 25 регионах, не считая идущей особняком Москвы (там регистрироваться заранее не нужно) подано уже более 760 тысяч заявлений на участие в ДЭГ. Примечательно, что абсолютным лидером оказалась Московская область с 341 тысячей желающих. Наши ближайшие соседи из Нижегородской области собрали более 44 тысяч заявлений, а Ярославская область — более 27 тысяч. Вадим Минаев отметил, что наш регион традиционно идет вровень с Ярославлем.

Защитит криптография

Руководители ЦИК России тут же отмели спекуляции на тему того, что ДЭГ придумали ради накрутки голосов и прочих нехороших вещей. По их словам, если бы такая задача вдруг и стояла бы, то тогда электронным голосованием охватили бы все регионы страны, но не их малую часть. Причем делалось это исключительно по желанию.

Простые владимирцы, например, высказывали опасения, что условный работодатель при помощи ДЭГ сможет контролировать, как голосуют его подчиненные, однако в Центризбиркоме заверили, что пока подобной информации не имелось. Если точнее — со всех 25 субъектов в текущем году поступило лишь девять жалоб по принуждению к ДЭГу, из которых половина оказалась анонимками с неверными данными.

- Каждую из жалоб направляли губернаторам и в правоохранительные органы, мы трепетно относимся к этому вопросу, но по характеру пока видим, что есть определенная провокация, хотя и мелкая, - объяснила Элла Памфилова.

Другой злободневный вопрос, беспокоящий жителей Владимирской области и их соседей — возможно ли накрутить при помощи ДЭГ голоса? Однако заместитель главного конструктора ГАС «Выборы», главный архитектор платформы ДЭГ Юрий Сатиров заверил, что сделать это нереально.

- Система ДЭГ базируется на технологиях криптографической обработки информации и защиты, обеспечивающей нам неизменностью бюллетеня на всех этапах — от момента волеизъявления избирателя до передачи бюллетеня в систему и его записи в базу. Везде используется криптографическая обработка и криптографические алгоритмы. Мы консультируемся с экспертами, предоставляем им варианты алгоритмов, они оценивают их и после оценки регулятором эти технологии применяются в ПТК ДЭГ, - рассказал Юрий Сатиров.

Более того — систему даже специально тестировали «белые хакеры» - специалисты в области кибербезопасности, которые специально пытались ее взломать. Проводился даже специальный конкурс с призами на выявление слабых мест системы, однако по итогам обнаружилось, что ни двойное голосование, ни голосование вместо избирателя провести невозможно. Кое-какие технические нюансы хакеры все-таки обнаружили, но они не критичны и на общий ход голосования никак не повлияли бы.

- Второй момент — это гарантии, которые дают процедуры наблюдения. Например, сам избиратель может убедиться, что его голос учтен в системе. Причем увидеть это может только он сам и никто больше, включая членом избирательной комиссии, - уточнил Сатиров.

Вдобавок существует специальная территориальная избирательная комиссия ДЭГ, которая занимается нюансами, связанными с работой системы и обеспечением труда наблюдателей. Интересно, что теперь каждый кандидат на ДЭГ может представить трех таких наблюдателей, причем их личность совершенно не важна — никто проверку проводить не станет. В общей сложности, за выборами через ДЭГ будут следить до 16 тысяч таких наблюдателей по всей стране, включая Владимирскую область.

Где можно сделать выбор

Проголосовать при помощи ДЭГ можно будет строго в течение трех дней, как и при классическом походе на участок. Если будет интернет-сбой, ничего страшного — специалисты объяснили, что можно просто подождать, пока связь восстановится. Ваш электронный бюллетень никуда не денется. Однако если вдруг передумаете, то назад пути уже не будет.

- В Москве такое возможно, но во Владимирской области, если вы уже записались на ДЭГ, голосовать придется только в электронной форме, прийти на участок вы не сможете, - объяснил Вадим Минаев.

Впрочем, глава облизбиркома добавил, что есть исключение — отозвать заявку на ДЭГ возможно, но самое позднее за три дня до выборов.

В заключение создатели системы и представители избиркомов отметили, что голос в электронной форме можно будет отдать из любой точки России, а вот из-за рубежа в целях безопасности эта процедура на грядущих выборах проводиться не будет, так что если желаете голосовать — добро пожаловать на Родину.

КОНКРЕТНО

Чтобы принять участие в электронном голосовании во Владимирской области, необходимо иметь регистрацию на портале госуслуг России. Там нужно подать заявление, после чего вам придет код подтверждения. В дни голосования потребуется авторизоваться на портале ДЭГ при помощи учетной записи госуслуг, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.

Все жалеющие, подавшие заявки на ДЭГ, 30-31 августа смогут принять участие в тренировке — выполнить те же процедуры и проголосовать, но в тестовом режиме.

Создатели ПТК ДЭГ настоятельно рекомендуют в момент голосования в целях удобства находиться в зоне с устойчивой связью.