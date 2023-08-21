Из-за отравления шаурмой в больнице находятся 67 владимирцев

фото регионального Минздрава

Число госпитализированных из-за отравления шаурмой во Владимире снова выросло. По данным регионального Минздрава, на 8 часов 21 августа в больницах находятся 67 человек. Среди них 51 взрослый и 16 детей. Среди них не только жители областного центра.

Всех обратившихся за медицинской помощью жителей госпитализировали с признаками острого пищевого отравления. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, о первых 17 отравившихся шаурмой стало известно 17 августа. Позже цифра выросла уже до 76 человек. После проверки шесть точек питания были опечатаны. Во всех выявили многочисленные нарушения.