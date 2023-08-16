67 компаний Владимирской области могут стать "ответственными" инвесторами

фото регионального Правительства

Владимирская область – первый в стране регион, где был разработан и начал действовать закон об ответственном ведения бизнеса.Его основная задача – снижение «бюрократической», административной нагрузки.

Сейчас 670 компаний успешно прошли анкетирование и набрали от 37 до 100 баллов. Ответственным инвестором может быть признана компания, набравшая 91 и более балл. В списке набравших необходимое количество баллов 67 компаний.

«Предприятия, не набравшие необходимые баллы, могут изменить ситуацию. Нужно предоставить дополнительную внутреннюю информацию: наличие ДМС, программ по спортивному вовлечению работников, реализация предприятиями экологических программ. Анкетирование сейчас проходят более 100 компаний», - уточнил в эфире ЦУРа первый вице-губернатор Александр Ремига.

Предприниматели могут подать анкету для рейтингования двумя способами. Первый – обратиться в Министерство экономического развития и промышленности Владимирской области, второй – заполнить анкету на сайт экг-рейтинг.рф.

Подробную информацию о мерах поддержки бизнеса можно на портале Мойбизнес-ЗЗ.рф.