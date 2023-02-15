Владимирская область представила первый в России закон об ответственном ведении бизнеса

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14 февраля в рамках Дней Владимирской области состоялось расширенное заседание Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Сенаторам представили закон Владимирской области об ответственном ведении бизнеса, который вступил в силу с 1 января 2023 года. Основная задача закона – оказать разностороннюю поддержку финансово устойчивым компаниям, которые являются «чистым» с точки зрения законодательства в сфере защиты прав человека и экологии, уплаты налогов, обеспечения надлежащих условий труда работников, борьбы с коррупцией и поддержания условий справедливой конкуренции. Также среди условий – годовой оборот бизнеса не менее 120 млн рублей и численность сотрудников – более 15 человек.

«Предприятия, которые пройдут рейтингование будут на первых этапах получать сокращённый трафик по прохождению административных процедур. Бизнес должен думать о том, как зарабатывать, развиваться, творить и созидать. А органы госвласти со своей стороны должны создавать для этого условия. Закон об ответственном ведении бизнеса – это значительный шаг именно в эту сторону», – отметил вице-губернатор Александр Ремига.

«Для понимания потребностей бизнеса мы прошли эволюцию от «не мешайте развитию бизнеса» до форсированного развития. Те, кто попал в этот «рейтинг» – это гаранты прозрачных отношений между бизнесом и государством, рационального использования бюджетной поддержки, которая может привести к улучшению ситуации в отраслях региональной экономики и в целом к технологической независимости нашей страны», – подчеркнул Александр Авдеев.