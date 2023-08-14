Во Владимирской области передвижные камеры установят на 17 участках дорог

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Центр безопасности дорожного движения Владимирской области, передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения разместятся на трассах М-7 и Р-132, а также на некоторых региональных дорогах.

С 14 по 20 августа они начнут работать на следующих точках:

- трасса Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;

- трасса Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;

- трасса Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;

- трасса Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;

- трасса Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км;

- трасса Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;

- трасса Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;

- трасса М-7 «Волга» 99 км;

- трасса М-7 «Волга» 123 км;

- трасса М-7 «Волга» 128 км;

- трасса Владимир-Муром-Арзамас 19 км;

- трасса Владимир-Муром-Арзамас 118 км;

- трасса Муром-М-7 «Волга» 15 км;

- трасса Владимир-Улыбышево-Коняево 8 км;

- трасса М-7 «Волга» 245 км;

- трасса М-7 «Волга» 290 км;

- трасса М-7 «Волга» 294 км.