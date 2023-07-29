Во Владимирской области спустя восемь дней нашли пропавшего грибника

фото из группы "Лиза Алерт" во Владимирской области

Владимирский отряд "ЛизаАлерт" сообщил радостную весть. 29 июля около двух часов ночи живым нашли пропавшего грибника Сергея Русакова.

Напомним, что Сергей Русаков ушел в лес за грибами 21 июля. Вечером он приехал на машине в СНТ «Бобковские Раздолья» Киржачского района, куда он ездил уже много лет. Это его хорошо знакомое грибное место. Но через несколько часов его хватились родные. Уже к утру в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск мужчины. Его искали в лесу в течение восьми дней!

Судя по комментариям, мужчину нашли в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации. Пожелаем мужчине здоровья и скорейшего выздоровления!