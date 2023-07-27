Во Владимирской области уже пять дней ищут заблудившегося грибника

Поиск пропавшего грибника длится уже пять дней. Фото отряда "ЛизаАлерт".

Лето — самая горячая пора для поискового отряда «ЛизаАлерт». Жители Владимирской области каждый день ходят в лес за грибами. Самостоятельно вернуться получается не у всех. Вот уже пять дней волонтеры отряда и просто неравнодушные люди ищут пропавшего мужчину.

21 июля Сергей Русаков отправился в лес за грибами. Вечером он приехал на машине в СНТ «Бобковские Раздолья» Киржачского района, куда он ездил уже много лет. Это его хорошо знакомое грибное место. Но через несколько часов его хватились родные. Уже к утру в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск мужчины.

Ищут грибников и днем, и ночью. Фото отряда "ЛизаАлерт".

Как рассказывают в отряде, по всем вводным все должно быть хорошо - дедушка водит машину, он отлично знает этот лес, может много и далеко ходить, очень вынослив. Тем не менее, его не могут найти уже пятые сутки. За все это время на поиске побывали более 150 человек. Добровольцами пройдено более полутора тысяч километров. Родные Сергея Ивановича постоянно находятся на поиске, выполняют лесные задачи и очень надеются его найти.

- Место с колоритным названием «Чертов угол» не отпускает нашего дедушку. Мы продолжаем искать, штаб работает, но нам очень не хватает добровольцев. За время работы штаба сменилось уже несколько координаторов и старших на месте, поисковики берут задачи одну за другой, но люди заканчиваются. Сейчас сезон грибов и ягод, Владимирскую область просто заваливает поисками. Нам нужен каждый из вас, пожалуйста, приезжайте, даже если вы ничего не умеете. Мы всему научим, - обращаются за помощью в отряде «ЛизаАлерт».

83-летнего Геннадия Степановича искали около 20 добровольцев. Фото отряда "ЛизаАлерт".

Поиски пропавших грибников, которые закончились благополучно, тоже есть. На прошлой неделе удалось вывести из леса сразу трех человек. Одним из них стал 83-летний Геннадий Степанович. Его искали около 20 добровольцев из Владимира, Судогды, Юрьев-Польского, Кольчугино, Коврова и Гусь-Хрустального. В лес, где потерялся дедушка, успели отправить шесть поисковых групп.

- Я и двое местных мужчин вышли на задачу одними из первых и начали работать на отклик. Мы должны были оконтурить и прокричать болото, находящееся на пути. Заветное «ооуууу» услышали практически сразу. Я взяла азимут, примерно понимая, откуда слышался отклик. Когда до Геннадия Степановича оставалось совсем немного, он более четко стал отзываться. И вот - мы уже рядом с ним! Дедушка был немного растерян, но вполне бодро разговаривал. Сказал, что уже устал и очень хочет домой, - рассказала Ангелина Еремина.

Спустя час дедушку эвакуировали до штаба, где его ждали врачи и родственники. После осмотра доктора пенсионера отпустили домой.

Хорошо закончились истории еще двух «потеряшек» в Камешковском районе. 22 июля спасатели аварийно-спасательного формирования «Службы мониторинга Владимирской области» вместе с полицией, представителями местной администрации и добровольцами занимались поиском в районе деревни Новая Печуга - в лесу пропал мужчина. Спустя несколько часов блужданий по лесу ему удалось выйти из него самостоятельно.

В другом случае в лесу пропала женщина в районе деревни Давыдово. В первый день поиски полиции, членов и местных жителей не увенчались успехом и закончились в 22.30. На следующий день женщину вывели из леса добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Ей пришлось провести ночь в лесу.

В общем, нужно быть бдительными и помнить простые правила поведения перед походом и непосредственно в лесу. Подробнее на фото ниже.