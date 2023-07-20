фото регионального Правительства

19 июля в рамках рабочей поездки в Судогодский район Александр Авдеев посетил военно-патриотический центр «Пересвет» в Судогде, где принял участие в церемонии закрытия военно-тактических игр «Никто, кроме нас! Гостомельскй десант».

Военно-патриотический клуб «Пересвет» существует с 2015 года и является соучредителем «Юнармии» по Владимирской области. Здесь на постоянной основе занимаются 38 ребят, за 2022 год участие в мероприятиях клуба приняли 5500 подростков.

Военно-тактические игры «Никто, кроме нас! Гостомельский десант» проводятся ежегодно во время летних каникул с 2018 года. За это время на базе центра прошли подготовку несколько тысяч детей.

Александр Авдеев приветствовал участников состязаний и поблагодарил клуб «Пересвет» за проводимую работу с детьми и молодежью.

«Военно-патриотический клуб «Пересвет» в Судогде – это уже региональный бренд. Государство взялось за воссоздание системы допризывной подготовки, работы с детьми и молодежью. Такие инструктора, тренеры, офицеры, сохранившие традиции, помогут с формированием новой методической базы», – уверен глава области.

По итогам соревнований сертификаты получили 27 участников клуба, грамоты – 4, знаком «Парашютиста» награждены 16 человек.