В Гусь-Хрустальном районе произошло смертельное ДТП с лосем

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщают очевидцы, в районе деревни Семеновка «Лада» пятнадцатой модели столкнулась с лосем.

В УМВД России по Владимирской области уточнили, что ДТП произошло в 13.30 на автодороге "Никулино - Воровского - Мошок". По предварительным данным, 71-летний водитель "Лады" столкнулся с лосем. К сожалению, в результате автолюбитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Животное также не выжило.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится поверка, обстоятельства ДТП уточняются.