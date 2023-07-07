МЧС предупреждает о ливне с градом во Владимирской области 7 июля

Фото из телеграм-канала ГУ МЧС России по Владимирской области.

ГУ МЧС России по Владимирской области сообщает, что 7 июля во Владимире и по области ожидается сильный дождь, гроза, местами град. Ситуация может быть усугублена сильным ветром. В МЧС предупреждают о порывах ветра, достигающих 18 метров в секунду.

Как уточняют спасатели, во Владимирской области из-за непогоды увеличиваются риски чрезвычайных ситуаций. В первую очередь, речь идет о повреждении и обрыве ЛЭП и линий связи, а также об авариях на объектах энергоснабжения. Кроме того, могут возникнуть проблемы с ливневой канализацией и водоотводящими системами дождевых стоков.

Из-за скользких дорог в области регулярно увеличивается количество ДТП. Поэтому в МЧС просят жителей региона быть осторожными при управлении транспортными средствами. Кроме того, владимирцев просят не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.