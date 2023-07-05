Прокуратура взяла под контроль завершение работ на площади Победы во Владимире

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Прокуратура города Владимира взяла под контроль ход ремонтных работ на площади Победы во Владимире. Напомним, что ранее мы писали о задержке работ по благоустройству данного объекта.

Подрядчик ООО "Агуна" не успел до 1 июля выполнить весь объем работ. Задержку он объяснил тем, что что под плиткой был о найдено бетонное основание, на демонтаж которого ушла неделя. Потом около полутора недель подрядчик ждал ответа от мэрии по вопросу, выкапывать ли глинистый слой под бетонным основанием или нет. Еще какое-то время понадобилось на оформление пропуска для подвоза сыпучего материала через другой мост, так как был закрыт мост на Южном объезде.

Тем не менее, сроки контракта были нарушены, и подрядная организация в срок работы не завершила. В связи с этим 30 июня прокурор в адрес руководителя организации подрядчика внес представление о недопустимости этого. Прокуратура теперь будет следить за развитием событий.