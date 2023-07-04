При ремонте площади Победы обнаружили скрытое бетонное основание

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вопреки обещаниям мэрии, к 1 июля новая плитка на площади Победы так и не появилась. Сами строители не стали отрицать, что сроки сдвинулись, и объяснили это рядом объективных причин.

То бетон, то глина

Сейчас главный городской символ Дня Победы - «Вечный огонь» и ближайшие к нему гранитные монументы со всех сторон окружены песком и щебнем. Несколько рабочих активно перевозят на тачках материалы, в то время как другие занимаются укладкой нового основания.

Часть плитки уже уложена, так что пешеходы могут пройтись по ней вдоль проезжей части по проспекту Ленина, но основная масса трудов еще впереди — судя по количеству клеток со стройматериалами и по оголенной площади, до 1 июля тут точно бы не уложились.

В соцсетях уже начали возмущаться тем, что ремонтные работы не смогли выполнить в срок. Кто-то говорит, что это позор, другие считают, что площадь Победы такими темпами преобразится лишь с первыми снегопадами. Однако сам подрядчик, которым здесь выступает владимирская компания ООО «Агуна», с этими высказываниями не согласен.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Когда мы начали выемку грунта, то оказалось, что современная плитка была уложена на бетонное основание. То есть, его залили в советские времена и засыпали в песок, а потом уложили сверху плитку. Никто об этом не знал, и когда стали ее вскрывать, обнаружили это основание, - рассказал представитель компании-подрядчика Александр Болунов.

Около недели строителям потребовалось, чтобы демонтировать бетон, но тут обнаружилась еще одна неожиданность — внизу оказалась глина.

- Ее не уплотнишь, глина «играет», поэтому вся площадь Победы и пошла волнами, - объясняют специалисты. – Вот почему после этого еще около полутора недель у нас ушло чисто на бюрократию — принятие решения, стоит копать глубже или нет.

В результате было решено, что грунт изымут в большем количестве, чем это предусматривалось изначально. Но параллельно на пути строителей встало еще одно препятствие — как назло, закрыли на ремонт мост на Южном обходе Владимира, а возить песок подрядчик должен был с карьеров Улыбышево. Понадобилось еще время, чтобы оформить пропуск для подвоза сыпучего материала через другой мост.

В конечном счете, все эти препоны затянули сроки первого этапа реконструкции приблизительно на три недели.

Спорные флагштоки

Однако подрядчики уверены, что уже в 20-х числах июля смогут завершить все, что требуется.

- На объекте работают 10 человек, этого достаточно. Работы по укладке покрытия начались 30 июня, но из-за дождя работали не полный день, также как и в субботу, 1 июля. Полный день отработали в воскресенье. Таким образом, по состоянию на 3 июля фактически за три дня уложено 450 квадратных метров из 2800, - уточнил Александр Балунов.

После завершения земляных работ подрядчики уложат новые газоны. По их словам, они уже закуплены и ждут своего часа. А вот обещанные горожанам новые флагштоки, оказывается, было решено не менять. Строители объяснили это тем, что работу по излишней выемке грунта им якобы оплатили как раз за счет флагштоков.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии областного центра на ответы подрядчика заметили, что перечисленные организацией причины задержки уважительными не считаются, и отвечать за них придется соответственно.

- За нарушение сроков будут применяться предусмотренные контрактом санкции, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин.

Что до флагштоков, то по их поводу градоначальники высказались однозначно. Городские власти заявили, что никаких договоренностей по поводу оставления старых металлических труб не было, и во время приемки требования к подрядчику останутся прежними. Так что хочет фирма или нет, а делать придется все так, как оговорено в техзадании.