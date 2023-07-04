Во Владимирской области после переоснащения открывается дом-музей "Усадьба Жуковского"

.

5 июля в деревне Орехово Собинского района вновь откроется после оснащения новым оборудованием мемориальный дом-музей «Усадьба Н.Е.Жуковского».

В 2023 году музей по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» получил 10,5 млн рублей. Эти средства пошлина переоснащение и техническое переоборудование музея. Так, в музей купили шкаф-драйвер для хранения фотографий, конструкторских чертежей, карт, атласов, планов; шкаф для хранения картин; передвижные стеллажи для скульптур, бюстов, исторической мебели. Также музейщики получили автоматизированные системы учёта экспонатов.

Наконец, для музея были приобретены компьютеры, фотоаппарат, многофункциональные устройства, профессиональный сканер для книг и документов из мемориальной коллекции Н.Е.Жуковского. Сканер не повреждает экспонаты: встроенное программное обеспечение измерения изгибов страниц автоматически выдаёт ровный текст отсканированного листа.