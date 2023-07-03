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НовостиОбщество3 июля 2023 12:12

Власти Владимира отказали в митинге против бетонного завода из-за газона

В мэрии дали жителям ответ, что заявленная ими территория не подходит
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Тимур ХАНОВ

Фото: Тимур ХАНОВ

Как сообщает издание «Чеснок», мэрия Владимира не согласовала место проведения митинга против строительства бетонного завода близ села Мосино.

Местом проведения мероприятия организаторы указали район домов №11, 13 и 15 по улице Гвардейская микрорайона Юрьевец, однако власти указали, что там находится газон, и пришедшие митинговать 300 человек просто его затопчут, что противоречит правилам благоустройства.

При этом в мэрии заметили, что проводить митинг целесообразнее на примыкающей к дороге территории поблизости, но сейчас там идут строительные работы в сквере «Гвардейский».

Резюмируя, в горадминистрации столицы региона предложили организаторам перенести митинг в Центральный парк культуры и отдыха, в так называемый «Гайд-парк», однако мосинцы в итоге решили мероприятие вовсе не проводить.

Напомним — ранее мэр Владимира Дмитрий Наумов пообещал, что никакого бетонного завода возле Мосино не появится, но горожане высказывают опасения, что объект все же может появиться.