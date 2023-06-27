В Суздале открылась Международная творческая школа "Новые имена"

фото регионального Министерства культуры

В Суздале стартовала XXХI Международная творческая школа «Новые имена».

Школа пройдет в две смены с 23 июня по 22 июля. В первую смену приехали 195 участников из 24 регионов России от Калининграда до Ямала, а также одаренные дети из Узбекистана и Беларуси.

У ребят впереди интенсивная учебная программа: индивидуальные мастер-классы по специальности, занятия по камерному ансамблю, хоровой класс, пленэры, творческие лаборатории и индивидуальные консультации по психологической подготовке, сценическому мастерству, искусству импровизации, продвижению карьеры и другие. В программе школы предусмотрена также работа с педагогами из регионов и родителями одаренных детей.

В течение творческой школы пройдет более двадцати различных концертов, а также четыре художественные выставки. Ребят ждут творческие встречи с известными музыкантами и художниками, включая пианиста Дениса Мацуева. Уроки, творческие встречи и концерты будут чередоваться с активным отдыхом — бассейном, подвижными играми на открытом воздухе, экскурсиями

В рамках проекта «Суздаль глазами новых имен» юные художники-участники школы пишут очерки, посвященные истории, героям и многочисленным памятникам города, иллюстрируя их своими этюдами и станковыми композициями. Из этих творческих работ будет составлен и издан альбом, который станет красивым подарком Фонда к юбилею Суздаля.