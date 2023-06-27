В Муроме и Муромском районе с 28 июня отключат подачу газа

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как мы сообщали ранее, с 8 часов утра 28 июня на территории Мурома и Муромского района будет отключена подача газа. В течение трех суток специалисты ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» будут проводить ремонтные работы на магистральном газопроводе.

Между тем, в газовой службе нам уточнили, что волноваться муромлянам не стоит. По словам специалистов, в магистральном газопроводе даже после отключения останется настолько большое количество «голубого топлива», что оно еще долго сможет питать потребителей. Таким образом, жители могут и вовсе не заметить перебоя.

Как бы то ни было, горячую воду муромлянам пообещали отключить, так как на предприятиях тоже не будет газа.

Мы будем следить за развитием ситуации.