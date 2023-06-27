Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 8:18

В Муроме и Муромском районе с 28 июня отключат подачу газа

Отключение связано с проведением ремонтных работ
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как мы сообщали ранее, с 8 часов утра 28 июня на территории Мурома и Муромского района будет отключена подача газа. В течение трех суток специалисты ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» будут проводить ремонтные работы на магистральном газопроводе.

Между тем, в газовой службе нам уточнили, что волноваться муромлянам не стоит. По словам специалистов, в магистральном газопроводе даже после отключения останется настолько большое количество «голубого топлива», что оно еще долго сможет питать потребителей. Таким образом, жители могут и вовсе не заметить перебоя.

Как бы то ни было, горячую воду муромлянам пообещали отключить, так как на предприятиях тоже не будет газа.

Мы будем следить за развитием ситуации.