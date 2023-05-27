В Муроме и Муромском районе на трое суток отключат газ

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Муромляне на днях поделились фотографией объявления, которое распространялось среди местных жителей через мессенджеры. В его тексте от имени ресурсоснабжающей организации утверждалось, что через месяц в городе и районе полностью остановят подачу «голубого топлива» в дома и квартиры на 72 часа.

72 часа

Объявление было подписано компанией АО «Газпром газораспределение Владимир», и говорилось в нем о том, что с 8 часов утра 28 июня в связи с проведением ремонтных работ на газопроводах Владимирского ЛПУМГ — филиала ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» на 72 часа подачу газа прекратят.

Многие муромляне не поверили, когда увидели цифру «72». Одни решили, что это шутка, другие подумали, что это опечатка. Но нет, все верно.

- Действительно, отключение состоится в целях профилактики, о чем и были уведомлены потребители за 30 дней, - подтвердил официальный представитель АО «Газпром газораспределение Владимир» Владимир Ганенко.

Впрочем, в компании оговорились, что магистраль им не принадлежит, так что все, что они могли сделать, они сделали — предупредили людей. Также в газовой службе добавили, что Муром находится на «большой магистральной трубе», идущей через всю страну, и поэтому отключение коснется абсолютно всех организаций и жилых домов, как города, так и района. Избежать этого никак не получится.

Муромляне выразили надежду, что отключение хотя бы произведут не всем сразу, а по определенному графику, но пока на этот счет конкретики нет. Мы отправили в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» официальный запрос. Нам обещали дать ответ по ситуации позже.

Нагрузка на сеть

Дело осложняется тем, что столь масштабное и длительное отключение «голубого топлива» затронет не только квартиры, но и промышленные предприятия, а также объекты социальной сферы — больницы, детские сады и школы. И если в последних дети на каникулах, то садики и больницы работают по расписанию.

- В детских садах газа нет, там установлены электроплиты. То же самое касается и школ, - успокоил заместитель начальника управления ЖКХ по развитию инженерной инфраструктуры администрации округа Муром Дмитрий Солопов. - Сейчас «Газпром газораспределение Владимир» прорабатывает вопрос о том, чтобы не отключать весь город сразу. Но конкретные решения мы ждем только через неделю-полторы. Мы с вами понимаем, что 72 часа — это максимально возможная цифра, которую всеми возможными путями постараются уменьшить.

Сотрудники мэрии оповестили о грядущем отключении все сетевые организации, работающие на территории округа, дабы те проверили резервные источники электроснабжения и усилили ремонтные и аварийные бригады. Сделано это из опасений, что муромляне без газа начнут активно использовать электроплиты и микроволновки, что может привести к серьезным сбоям в сетях.

- Рекомендую жителям отнестись с пониманием и не задействовать одновременно много электроприборов. По возможности не включать кондиционеры, стиральные машины и электроплиты одновременно. В таком случае произойдет перенапряжение, а ведь во многих домах электрощиты находятся не в идеальном состоянии, - говорит Дмитрий Солопов.

Что до больниц, то и там, полагают в администрации округа, не должно возникнуть проблем с приготовлением пищи.

Тем временем местные предприятия уже готовятся к будущему перебою. В администрации Мурома не исключили, что на эти три дня кто-то даже сделает выходные.

Уеду на дачу

Несколько успокоили жителей Мурома в АО «Газпром газораспределение Владимир». Специалисты уточнили, что столь крупная магистраль при отключении становится как бы большим «газовым баллоном», в котором остается еще очень много топлива. Это топливо какое-то время будет питать муромлян даже после отключения. Есть даже вероятность, что в случае более быстрого ремонта рядовые жители могут и не заметить перебоя.

Сами муромляне сперва встревожились, но потом отнеслись к ситуации с юмором.

- Будем готовить на кострах, только и всего, - шутит горожанка Марина. - Так даже вкуснее получится.

Кое-кто из жителей вовсе заявили, что уедут на все три дня на дачу, где есть баллоны с пропаном. В общем, временные трудности муромляне встречают во всеоружии.

И все же в мэрии Мурома признались, что в последние годы подобных отключений газа еще не происходило ни разу, так что давать какие-то конкретные прогнозы преждевременно. Мы будем следить за развитием событий.