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НовостиПроисшествия26 июня 2023 11:39

В Камешковском районе в ДТП погиб водитель снегоболотохода

Происшествие случилось ночью 25 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 01.00 на 2 километре автодороги «М-7 — Давыдово» 38-летний водитель снегоболотохода «CFMoto X-6» не справился с управлением, в результате чего выехал с дороги в левый кювет и врезался в дерево.

К сожалению, от полученных травм водитель внедорожной техники скончался на месте происшествия. По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.