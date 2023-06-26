В Камешковском районе в ДТП погиб водитель снегоболотохода

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 01.00 на 2 километре автодороги «М-7 — Давыдово» 38-летний водитель снегоболотохода «CFMoto X-6» не справился с управлением, в результате чего выехал с дороги в левый кювет и врезался в дерево.

К сожалению, от полученных травм водитель внедорожной техники скончался на месте происшествия. По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.