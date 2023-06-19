Из горящего дома в Собинке спасли четырех человек, в том числе ребенка

фото со страницы Собинские вести МЧС в ВКонтакте

Около 23 часов 18 июня поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Собинка по улице Ленина 36б. Горела квартира на первом этаже.

Дым обнаружила одна из жителей дома. Сама она работает в пожарной части, поэтому женщина сразу же сообщила о возгорании в службу спасения и стала оповещать о пожаре соседей, сообщают Собинские вести МЧС в ВКонтакте.

К моменту прибытия пожарных подразделений из окна квартиры шел густой черный дым. В горящей квартире находились люди, несколько жителей не успели покинуть свои квартиры и просили о помощи. Пожарные сформировали звено ГДЗС и отправились в горящую квартиру на поиски пострадавших, другие установили трехколенную лестницу и принялись эвакуировать женщину из окна 2 этажа.

В квартире на тот момент горела одна из комнат, из-за сильного задымления дышать уже было нечем. В комнате на диване пожарные обнаружили ребенка. Без сознания его вынесли на свежий воздух и немедленно передали сотрудникам скорой помощи. Он был срочно отправлен в детскую больницу Владимира.

В квартире оставалась еще женщина. Пожарные снова вернулись в горящую квартиру и отыскав ее, вынесли на свежий воздух. Женщина была без сознания, пульс слабо прощупывался. До приезда второго экипажа скорой помощи, пожарные боролись за её жизнь - проводили непрямой массаж сердца, делали искусственное дыхание. Через некоторое время женщина подала признаки жизни.

Благодаря самоотверженным действиям пожарных 78 ПСЧ на пожаре были спасены 2 человеческие жизни, еще двое были эвакуированы! На 9 часов 19 июня оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

В результате пожара одна комната выгорела, остальные помещения закопчены. Соседние квартиры не пострадали.