В День России во Владимире пройдет фестиваль "Вкусная Россия"

Десерт "Таежный". Фото с сайта городской администрации.

12 июня во Владимире в большинстве парков состоятся праздничные программы, посвященные Дню России. Ознакомиться с программой праздничных мероприятий можно здесь.

Особняком будет стоять первый владимирский фестиваль «Вкусная Россия», который пройдет в Центральном парке города Владимира. Гости смогут попробовать блюда из пяти макрорегионов страны: Север, Центр, Юг России, Сибирь и Дальний Восток. В меню праздника - поморский рыбный пирог, окрошка на квасе, аджапсандал в лепешке, десерт «Таёжный» и закуска из краба-волосатика, приготовленные профессиональными владимирскими поварами.

Получить угощение смогут те, кто примет участие в одном из пяти конкурсов на площадке фестиваля, в числе которых: русский керлинг, боулинг «Матрешки», сапоги-скороходы, мега «Городки» и другие. Вкусный подарок ждет и тех, кто в день фестиваля на его площадке с помощью QR-кодов, смартфона и собственных гастрономических знаний о русской кухне пройдет увлекательную онлайн-викторину.