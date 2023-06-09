День России во Владимире 2023 — полная программа мероприятий

Фото Центрального парка.

12 июня владимирцев, как и всех россиян, ждет дополнительный выходной. В честь праздника Дня России пройдут тематические мероприятия. Отмечать начнут заранее.

Гулять начнем с десятого числа

10 июня на улице Георгиевской пройдет областной театрализованный праздник «Россия. Родина. Любовь». С 12 до 17 часов во дворике будет работать ярмарка, на которой будут представлены разные виды декоративно-прикладного творчества. Владимирцы смогут не только посмотреть на работу мастеров, но и сами попробовать сделать себе небольшие сувениры, посетив мастер-классы. Также гости праздника увидят концертную программу, в которой примут участие ведущие творческие коллективы городов и районов Владимирской области.

Другие праздничные мероприятия пройдут непосредственно в День России. В парке «Дружба» праздник начнется в 11.30 с циркового представления «Дружный манеж» от Областного дворца культуры и искусства. Вниманию зрителей будут представлены достижения в самых разных жанрах: жонглирование, эквилибристика, акробатика и многое-многое другое. В 12 часов состоится концерт с участием творческих коллективов и солистов. На сцену выйдут певица Валентина Варакина, арт-проект «ИванОльга», студия танцев «Визави», ансамбль мажореток детской школы искусств №5, хор мальчиков и вокальный ансамбль «Скерцо» детской музыкальной школы № 1 имени Танеева. На центральной поляне парка пройдет творческий мастер-класс «Это все Россия», где все желающие смогут нарисовать символы нашей страны.

В Центральном парке праздник начнется в полдень. На фонтанной площади пройдет музыкальная программа с участием творческих коллективов и солистов города. В течение программы все желающие смогут посетить ярмарку ремесел и принять участие в мастер-классах. В 15.30 гостям парка представится возможность стать непосредственными участниками тематической акции «Народный хоровод». Владимирцы возьмутся за руки и составят большой хоровод вокруг фонтана, символизирующий мир, дружбу, единство, согласие и равенство. После этого можно будет поиграть в хороводные игры и забавы. Завершением праздничной программы в 16.30 станет конкурс рисунков на асфальте «С чего начинается Родина», по итогам которого авторы лучших работ получат подарочные сертификаты и сувениры от партнеров мероприятия.

Десерт "Таежный". Фото с сайта городской администрации.

Кроме того, в парке пройдет первый владимирский фестиваль «Вкусная Россия». Гости смогут попробовать блюда из пяти макрорегионов страны: Север, Центр, Юг России, Сибирь и Дальний Восток. В меню праздника - поморский рыбный пирог, окрошка на квасе, аджапсандал в лепешке, десерт «Таёжный» и закуска из краба-волосатика, приготовленные профессиональными владимирскими поварами. Получить угощение смогут те, кто примет участие в одном из пяти конкурсов на площадке фестиваля, в числе которых: русский керлинг, боулинг «Матрешки», сапоги-скороходы, мега «Городки» и другие. Вкусный подарок ждет и тех, кто в день фестиваля на его площадке с помощью QR-кодов, смартфона и собственных гастрономических знаний о русской кухне пройдет увлекательную онлайн-викторину.

Ударим велопробегом

Приглашает отметить праздник и парк «Загородный». Откроет день турнир по пляжному волейболу «Добрый микст». Все собранные средства пойдут в помощь бездомным животным. Участники и победители турнира получат эксклюзивные медали, спортивные награды и сувениры. Сборы в 8.30 на волейбольной площадке парка. В 12 часов с главной сцены прозвучат песни о России в исполнении артистов города Владимира и области. В 13 часов будет дан старт для всех желающих принять участие в интеллектуальной битве «Я Россию знаю». Самые эрудированные участники получат фирменные призы от парка и партнеров. На творческой площадке праздника можно будет сыграть в настольную игру «Города России» и поучаствовать в тематическом конкурсе детского рисунка.

Фото Центрального парка.

В 12 часов в парке «Добросельский» концертную программу откроют творческие коллективы Дворца детского и юношеского творчества. В 13 часов все желающие смогут принять участие в тематической акции «Узелок дружбы», где с помощью отрезков нити цветов государственного флага России смогут составить большую карту нашей великой страны. А в 14 часов начнется спортивная программа для детей и взрослых «Знай наших!» с конкурсами, шуточными заданиями и нешуточными состязаниями. Самые активные участники получат призы и подарки. В завершении праздника пройдет конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия».

В 12.20 состоится велопробег «Наследники Победы». Все участники при регистрации получат индивидуальный номер и сертификат, ленточку с российским триколором. Велоколонна в сопровождении автомобилей полиции проедет от Дома культуры микрорайона Оргтруд до Дома культуры поселка Лемешки, где состоится концертная программа ВИА «Рассвет». Регистрация начнется с 11.30. Участники должны оплатить взнос: 150 рублей.