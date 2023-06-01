За благоустройство городских пространств проголосовало больше 45 тысяч владимирцев

проект сквера в Юрьевце. Фото с сайта 33.gorodsreda.ru

Завершилось рейтинговое голосование по выбору объектов для благоустройства в 2024 году во Владимире. Онлайн-голосование проводилось с 15 апреля по 31 мая. В нем могли участвовать владимирцы в возрасте от 14 лет и старше.

45 345 жителей города Владимира выразили свое мнение о том, какой именно объект должен быть благоустроен в первую очередь. Таким образом, установленный для Владимира федеральными ведомствами показатель достигнут, а значит средства на благоустройства будут выделены.

Официально результаты голосования еще не подвели. Однако по состоянию на 30 мая первое место занимал сквер в районе дома №205 по ул. Добросельской (10 986 голосов), на втором месте был сквер на ул. Всесвятской в микрорайоне Юрьевец (9526 голосов), замыкала тройку лидеров реконструкция исторического центра города на ул. Девическая (8861 голос).

Однако на своей пресс-конференции мэр Дмитрий Наумов пообещал в следующем году благоустроить сквер в Юрьевце несмотря на итоги голосования.