Во Владимире почистят ливневку и займутся спасение прудов у ДТЮ

Фото администрации города Владимира.

30 мая в ходе пресс-конференции глава города Дмитрий Наумов рассказал о планах по содержанию городских территорий. Речь шла как о концепции развития парков, так и о чисто повседневных вопросах.

Город на холмах

Начал градоначальник с «зимнего периода», напомнив, как горожане подвергали мэрию критике за плохую уборку улиц. Наумов признал справедливость нареканий и пообещал обновить коммунальную технику в Центра управления городскими дорогами.

Также Дмитрий Наумов сказал, что в мэрии разрабатывают варианты оптимизации работы ЦУГД. Тут имеется ввиду ситуация, когда техника с песком едет посыпать удаленные территории, а потом порожняком возвращается за новой партией песка и тратит на все это по несколько часов.

- Эффективность таких действий низкая. Поэтому рассматриваем возможность создания филиалов на территории с возможностью закрепления спецтехники на местах. Либо можно по субподряду привлекать сторонние организации, но в любом случае, наша задача — максимально улучшить работу коммунальных служб, - объяснил Дмитрий Наумов.

Дмитрий Наумов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А пока на улице лето, куда актуальнее вопрос с ливневками. К сожалению, во Владимире с ними все непросто. По словам Дмитрия Наумова, так как город стоит на холмах, в советские годы специалисты рассчитывали, что естественных уклонов будет достаточно для избавления Владимира от воды, но современный областной центр разросся, и теперь вода утекает просто на другие улицы города. То есть проблема не решается.

- Сейчас разрабатываем концепцию, включающую организацию ливневки. Но пока она только в разработке, так что текущая задача – за лето привести в порядок и очистить существующие ливневые канализации, пропускная способность которых снизилась, - подытожил Дмитрий Наумов.

Судьба прудов у ДТЮ

Отдельно градоначальник заострил внимание на теме благоустройства парков и скверов и озеленения Владимира.

- Будем производить контроль за подрезкой, спилкой и уборкой деревьев, причем не только аварийных, - констатировал Дмитрий Наумов и сообщил, что во Владимире растет немало сорных деревьев и кустарников, от которых придется избавляться. - Часто в городе высаживали деревья, которые у нас не растут. Коллеги, ну зачем? Давайте высадим пальмы, но какой от этого будет толк?

В парках тоже проблем достаточно, и хотя пути решения есть, но быстро реализовать получится не все. Например, недавно завершил экспертизу проект благоустройства Загородного парка. Теперь на его реализацию потребуется 750 миллионов рублей. Даже если тратить все 100-120 миллионов рублей, отпускаемых в рамках нацпроекта на формирование комфортной городской среды, на благоустройство уйдет несколько лет.

- Поэтому однозначно под такие большие проекты нужно искать гранты или федеральные программы, - отметил глава города.

Говоря о теме благоустройства парка в районе ДТЮ, Дмитрий Наумов оговорился, что все деревья подряд никто там вырубать не собирается. Буквально по каждому из них проведут отдельное исследование, чтобы сохранить как можно больше зелени. Пруды засыпать вроде тоже никто не намерен.

Парк ДТЮ, концепция 2020 года.

- Они находятся в таком состоянии, что за исключением верхнего больше похожи на болота. Надо заниматься очисткой, никто не говорит, что они будут засыпаны. Сейчас объявим конкурс на анализ состояния дна прудов и всей гидросистемы, и только после этого вернемся к обсуждению, - объяснил Наумов.

Кстати, по словам мэра, при обследовании специалисты обнаружили несколько сточных канав, ведущих в пруды. Теперь создателями этих канав занимаются компетентные органы.

Также градоначальник пообещал создать в парке ДТЮ велодорожки, провести подъездную дорогу и создать новые гидротехнические сооружения.

Неплохая новость для жителей Юрьевца, вот уже несколько лет «пролетающего» с проектом благоустройства местного сквера. Дмитрий Наумов пообещал, что в нынешнем году на улице Гвардейской вдоль домов создадут прогулочные дорожки с озеленением как бы в виде утешительного приза, а на будущий год непосредственно возьмутся за сам сквер, даже если он не победит в голосовании. Причиной задержки в первую очередь послужили коммуникации, перенос которых оказался дороже, чем работы по благоустройству.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Коснулся Дмитрий Наумов и расселения жителей из аварийного жилья, которого во Владимире много. Глава города признался, что тут все «очень-очень сложно».

Даже, несмотря на то, что в федеральной программе по расселению Владимир от заданных сроков не отстает, но под расселение уже не попадают здания, признанные аварийными после 2017 года. А пока не выполним старую программу, о новом расселении говорить не приходится.

- Помимо этой программы стараемся восстановить маневренный и муниципальный фонд, чтобы в экстренных случаях жителям предоставлять дома, но все хотят иметь новостройки, - объяснил Наумов.