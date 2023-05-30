Александр Авдеев поручил активнее расчищать пожарные водоемы во Владимирской области

.

29 мая губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл совещание, посвященное готовности региона к пожароопасному сезону. В частности он поручил активнее очищать пожарные водоёмы.

Напомним, что буквально в конце прошлой недели представители регионального МЧС сообщили, что во Владимирской области они не могут использовать половину противопожарных прудов. И из-за этого на каждом десятом пожаре в сельской местности возникают трудности с водой.

Также Александр Авдеев поручил своему заместителю Александру Максимову совместно с ГУ МЧС, министерствами лесного хозяйства и региональной безопасности, органами местного самоуправления и руководством нацпарка "Мещера" провести совместное совещание с тем, чтобы найти способы устранить правовую коллизию, связанную. с тем, что в парке нельзя осуществлять никакую хозяйственную деятельность.

«Прошу проработать этот вопрос тщательным образом, поскольку любой пожар в парке «Мещёра» может нанести колоссальный урон уникальной природе этих мест. Сегодня мы должны предпринять все возможные меры для проведения противопожарных мероприятий».