Во Владимирской области МЧС не может использовать половину противопожарных прудов

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сотрудники МЧС России по Владимирской области провели специальный рейд по противопожарным прудам, чтобы привлечь внимание к наболевшей проблеме. Дело в том, что большая их часть не приспособлена к забору воды пожарной техникой. А ведь в селах для тушения пожаров они необходимы.

В качестве примера выбрали населённые пункты Суздальского района – сёла Черниж и Троица-Берег. Забрать воду пожарные не смогли ни в одном из сёл. В Черниже не оборудован подъезд. В Троице-Береге водоём обмелел, вода с каждым годом уходит, пруд зарастает растительностью.

- С начала 2023 года произошло более 1000 пожаров. На 100 пожарах пожарные не смогли забрать воду из источников противопожарного водоснабжения. В связи с этим на тушение пожара была привлечена дополнительная техника, но потеряно время, – отметил начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Владимирской области Роман Коркин.

Чтобы понимать, что значит отсутствие пруда, в МЧС привели интересную статистику. В среднем автоцистерна перевозит 3 тонны воды. Данного количества воды хватает на 5 минут, далее необходимо получить воду из дополнительного водоисточника. Отсутствие быстрого забора воды для тушения напрямую влияет на развитие пожара и увеличивает риск перехода огня на соседние строения.

Ко всем источникам противопожарного водоснабжения законодательством предъявляются единые требования: они должны быть оборудованы разворотной площадкой, подъездом с твердым покрытием, возможностью забора воды круглогодично, в населённом пункте должны быть указатели проезда к ним.

Но в итоге, хотя во Владимирской области на учёте находится 2993 искусственных и естественных водоёмов, используемых для нужд МЧС, только 1413 из них оборудованы разворотными площадками. Да и сами пруды порой мелеют, зарастают тиной и совсем не походят на противопожарные.

Ежегодно в преддверии пожароопасного сезона в деревнях и селах, граничащих с лесами и подверженных угрозе ландшафтных пожаров, проверяется состояние противопожарных источников. Если брать все тот же Суздальский район, то здесь этой весной было проверено 32 населённых пункта. По результатам проверок три главы администраций были оштрафованы на 20 000 рублей за отсутствие или неудовлетворительное состояние источников противопожарного водоснабжения.

Вообще, обязанность по оборудованию противопожарных источников на территории населённого пункта возложена на глав сельских поселений. Но те говорят, что на местном уровне решить проблему просто нереально.

Как отметил глава Селецкого сельского поселения Николай Курашкин, основной проблемой при обустройстве противопожарных прудов является финансирование. Бюджеты администраций сельских поселений такие, что денег и так все время не хватает,а содержать пруды дорогое удовольствие. По словам сельских чиновников, выход из ситуации лежит в создании региональной программы, в рамках которой осуществлялось бы целевое финансирование. Ну, а пока лучше не доводить дело до пожара. А то вдруг воды не хватит.