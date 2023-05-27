В Суздальском районе на двух пьяных водителей завели уголовные дела

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Суздальском районе инспекторы ДПС, находясь на маршруте патрулирования в районе села Кутуково, остановили мопед, за рулем которого был 53-летний местный житель. Мужчина, который по внешним признакам и неуверенной манере вождения находился в состоянии опьянения, согласился на процедуру освидетельствования. Результат показал – водитель нетрезв. Сам местный житель признался, что действительно употреблял алкоголь, а потом решил прокатиться по селу.

Полицейские установили, что водитель ранее привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина лишен водительского удостоверения, сообщают в областном УМВД.

Госавтоинспекторы отстранили от управления еще одного нарушителя. Водитель автомобиля «Рено», 51-летний житель Владимира, грубо нарушив ППД, отправился в нетрезвую поездку, которую пресекли полицейские в районе села Павловское.

Местные жители стали фигурантами уголовных дел по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.