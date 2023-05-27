Во Владимире наградили лучших экспортеров 2022 года

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25 мая во Владимире прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса «Экспортер года Владимирской области» по итогам 2022 года.

«В прошлом году объемы экспорта региона составили 872,2 миллиона долларов. Разнообразие товарных групп позволяет предприятиям области стабильно сотрудничать с более чем 110 странами мира. Сейчас на этапе согласования находится областная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности». Среди ее ключевых блоков – расширение мер поддержки экспортеров, продвижение продукции на рынки стран Азии, Африки и в перспективе Латинской Америки», – отметил Александр Ремига.

В этом году в конкурсе участвовали 53 компании из Владимира, Гусь-Хрустального, Камешково, Киржача, Коврова, Мурома, Покрова, Александровского, Меленковского и Собинского районов. Наибольшее количество заявок было подано в номинацию «Промышленность» – 15. Еще 11 компаний боролись за звание лучшего в новой номинации «Ответственный экспортер». В номинации «Агропромышленный комплекс» и «Прорыв года» поступило по 10 заявок. На звание лучшей женщины-экспортера было 7 претенденток.

Каждая компания-обладатель первого места, помимо дипломов и памятных стел, получила сертификат на 80 тысяч рублей. Он дает право воспользоваться дополнительными услугам Центра поддержки экспорта. Все остальные компании, включая номинантов, получили дипломы и памятные подарки.