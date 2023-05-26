Студенты и преподаватели ВлГУ выпускают саперные кошки и фильтры для техники

Фото: Владимирский государственный университет имени А.Н. и Н.Г. Столетовых

Как сообщает Владимирский государственный университет имени А.Н. и Н.Г. Столетовых, студенты и преподаватели вуза стали участниками акции Минобрнауки «Вузы для фронта!».

В научно-образовательном центре внедрения лазерных технологий начали изготавливать саперные кошки — специальные крюки, при помощи которых бойцы в зоне проведения специальной военной операции выполняют множество задач, включая разминирование и эвакуацию раненых. Уже несколько тысяч кошек, выполненных при помощи лазерного оборудования, отправилось бойцам.

Также тужа отправились разработанные учеными ВлГУ фильтры для двигателей тяжелой военной техники, которые уже с успехов прошли испытания.

Студенты предложили концепцию модульного легкого беспилотника, на котором можно будет без труда менять навесное оборудование. Он будет обладать дополнительной защитой для оператора.

Кроме того, волонтеры университета присоединились к созданию маскировочных сетей.