Владимирские школьные лагеря готовятся к приему детей

фото с сайта городской администрации

Во Владимире этим летом откроются 50 лагерей дневного пребывания. Они начнут работу со следующей недели и примут более 6500 школьников.

Подготовка каждого лагеря к открытию смены осуществляется в соответствии с требованиями санитарно–гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха, пожарной безопасности, по обеспечению мер безопасности и недопущению травматизма при организации культурно–досуговых и спортивных мероприятий.

Сейчас межведомственная комиссия продолжает приемку школьных лагерей. В ее составе сотрудники городского управления образования, ГУ МЧС России по Владимирской области, представители муниципального «Комбината питания».

Школьников ожидает интересная и разнообразная программа отдыха: одни лагеря сделали акцент на спорт, другие – на патриотическое воспитание, третьи — на творчество. В частности, новый проект «Лето с пользой» запустил муниципальный Дворец детского (юношеского) творчества. В этом году школьникам предложили два варианта участия в мероприятиях лета: посещение лагеря полный день или участие в отдельных мастер-классах.

Смены в СЮН «Патриарший сад» традиционно будут посвящены экологии и знакомству с разнообразием мира растений.

По вопросам записи детей в лагеря дневного пребывания необходимо обращаться непосредственно в образовательные учреждения.