Новую трассу до Суздаля проложат с учетом мнения жителей

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Во время "прямой линии" Александру Авдееву поступил вопрос от жителей села Суходол. Люди переживают, что из-за установки межосевого отбойника им придется делать круг по несколько километров, добираясь до дома.

По словам губернатора, во время переговоров с заказчиком строительства дороги удалось добиться некоторых изменений в проекте. После реконструкции трассы от Владимира до Суздаля будет восемь разворотных петель и планируется поставить три светофора: на повороте к селу Суходол; на повороте к селу Борисовское; на обходе Суздаля в районе поворота к автовокзалу.

«Перепробег для жителей ближайших к трассе населенных пунктов будет минимальным. Для решения этого вопроса было посвящено много времени для консультаций с заказчиком и проектировщиком дороги. Мы обязательно встретимся с жителями в ближайшее время для обсуждения всех моментов, - сообщил губернатор. - Надо понимать, что это делается в первую очередь для безопасности. Там, где есть межосевые ограждения, количество погибших в ДТП резко уменьшается. А на трассе до Суздаля это серьезная проблема».