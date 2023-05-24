Расширение дороги на трассе Р-132 между Владимиром и Суздалем начнут в конце мая

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» анонсировали начало долгожданных работ по расширению участка федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» между Суздалем и областным центром. Ожидается, что дорогу увеличат до четырех полос в преддверие 1000-летия Суздаля.

Ремонт на 34 километра

Владимирские водители давно надеялись на расширение этого участка, который славится неудобными поворотами и немалым количеством серьезных ДТП. Ситуацию усугубляют многочисленные примыкания второстепенных дорог.

В связи с празднованием 1000-летия Суздаля власти решили расширить шоссе до полноценной автострады. В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», ведающем трассой, рассказали «КП-Владимир», что подготовительные работы на участке фактически уже идут, но официальный старт работ заявлен на конец мая.

- В ходе капитального ремонта 34 километра проезжей части будут расширены с двух до четырех полос движения по две в каждую сторону, что увеличит пропускную способность участка и существенно повысит безопасность движения, - рассказал официальный представитель дорожного ведомства Александр Полянский.

Кроме того, на всем протяжении трассы установят осевые барьерные ограждения для разделения потоков, а в особо опасных местах поставят и боковые отбойники, дабы машины не вылетали в кювет.

Не забудут и о примыканиях местных дорог, где обустроят так называемые «разгонные» полосы, что положительно скажется на безопасности маневров. Конечно же, на трассе обновят дорожные знаки, пешеходные переходы и автобусные остановки, а также заменят 30 водопропускных труб.

Развязки и светофоры

Но главной интригой будущего расширения автодороги стали требования жителей близлежащих сел и деревень, которые не испытали восторгов от того, что привычное шоссе превратят в автобан с многочисленными отбойниками, не позволяющими повернуть во Владимир. В частности, одними из первых выступили жители села Суходол, которые настоятельно попросили сделать развязки поближе к их населенному пункту.

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» рассказали, что интересы людей учли, и сделали развязки и светофоры, как могли близко, чтобы людям не пришлось слишком далеко ехать до них в противоположную сторону.

В общей сложности планируется построить восемь разворотных петель и сделать регулируемыми три перекрестка.

Так, разворотные петли в виде одноуровневой развязки для разворота в обе стороны появятся на выезде из Владимира непосредственно перед Суходолом. В самом Суходоле также поставят светофор на перекрестке. Далее петля появится за поворотом на село Суворотское, приблизительно в 1,1 километре от поворота на Садовый.

Далее регулируемый перекресток со светофором организуют у поворота на село Борисовское, затем две разворотные петли установят в районе села Павловское — как на въезде, так и на выезде из населенного пункта.

Следующую разворотную петлю построят приблизительно в 700 метрах от поворота на деревню Черниж, что буквально под Суздалем.

Наконец, последние две развязки возведут на обходе Суздаля между поворотом в сторону улицы Ленина и улицей Васильевской. Кстати, круговой перекресток на самой Васильевской тоже оснастят светофорами, чего ранее тут не было.

На время ремонта дорожники обещают не создавать заторов, так как движение продолжится по двум полосам. Возможно лишь локальное сужение шоссе в местах производства работ. Здесь могут ограничить скорость до 50 километров в час вне населенных пунктов и до 40 километров в час в населенных пунктах.

Если все пойдет по плану, полностью дорогу расширят в 2024 году, а обустройство территории с инфраструктурой должны завершить в 2025 году.