Александр Авдеев прокомментировал проблему дольщиков ЖК "Дуброва парк -2"

фото дольщиков пятого корпуса ЖК "Дуброва парк-2"

Во время "прямой линии" с губернатором вновь прозвучал вопрос о судьбе дольщиков ЖК "Дуброва парк -2" и ЖК "На Северной". По словам Александра Авдеева сейчас ситуация находится "в вакууме".

Что касается ЖК «Дуброва парк-2», застройщика Игоря Другова сейчас пытаются обанкротить. Несколько судебных заседаний пройдут в июне. Проблему дольщиков можно будет решить только после вердикта суда. Давить на суд власти не могут.

«Прошлый год нас все убеждали, мол руки прочь от Другова. Но время показало, кто был прав. Он обещал начать строительство, но не сделал этого. Все работы были декоративны. Ни один объект не двигается, и это было понятно полтора года назад. Ждем очередного решения суда, но это затягивание не идет на пользу», – подчеркнул Александр Авдеев.

На застройщика ЖК на Северной тоже подали на банкротство.