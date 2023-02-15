В прокуратуре объяснили, почему застройщика ЖК «Дуброва парк-2» не признали банкротом

Так выглядит сейчас пятый корпус. Фото дольщиков

14 февраля Арбитражный суд вынес решение о банкротстве компании «Интерстройвладимир», которая принадлежит застройщику Игорю Другову. Большинство дольщиков ЖК «Дуброва парк-2» надеялись на положительное решение, однако этого не произошло. Компанию отказались признавать банкротом. Судья вынесла вердикт: «Пусть строит».

С этой позицией согласна и областная прокуратура. Надзорное ведомство следовало федеральному закону и не нашло оснований признать компанию Игоря Другова банкротом.

- В соответствии с федеральным законом, заявление о признании должника банкротом принимается Арбитражным судом, если его основной долг составляет не менее 300 тысяч рублей и требование не исполнено в течение трех месяцев. В ситуации с компанией «Интерстройвладимир» есть 83 решения о взыскании 6 миллионов 200 тысяч рублей — это проценты за неисполнение в срок обязательств. Но это не основной долг, а штрафные санкции. И эти средства не могут учитываться при признании должника банкротом. Поэтому в настоящее время законных оснований нет, - пояснила прокурор гражданско-судебного отдела прокуратуры Владимирской области Олеся Шадрина.

Кроме того, адвокат застройщика представил судье документы, которые говорят о том, что компания Другова заключила договор на крупную сумму, и если перед ней выполнят обязательства, то выплаченных денег хватит на то, чтобы достроить дома.

Согласно сайту Дом.рф, первый и четвертый корпус ЖК «Дуброва парк-2» Другов должен достроить в этом году. Самый проблемный пятый корпус необходимо сдать в третьем квартале следующего года и передать квартиры — до 22 января 2025 года. Однако дольщики уже не верят ни чиновникам, ни застройщику. Они собираются писать обращения президенту, на федеральные каналы и в Следственный комитет.

Напомним, что ранее Игорь Другов предлагал дольщикам достроить дома за свой счет, доплатив по 8 тысяч за квадратный метр. Однако такой вариант одобрили единицы. Региональное министерство архитектуры и строительства, в свою очередь, предложило создать ЖСК, чтобы достроить дома опять же за счет средств владимирцев. Однако это предложение также одобрения не получило.

Кстати, ранее Арбитражный суд отказал а банкротстве другой компании Другова «Ситистрой», которая возводит дом на улице Никитской.