Дольщикам ЖК «Дуброва Парк-2» предлагают доплатить за достройку домов

Фото предоставлено дольщиками ЖК "Дуброва Парк-2".

Проблема с ЖК «Дуброва Парк-2» и обманутыми дольщиками тянется уже несколько лет. Дело дошло даже до суда, где сейчас пытаются решить судьбу компании-застройщика - «ИнтерСтройВладимир».

Изначально представители Правительства Владимирской области считали, что компанию надо признать банкротом, а объекты строительства на улице Нижняя Дуброва должны быть переданы в Фонд развития территорий. При этом сам застройщик считал, что вполне может достроить объекты.

«Двушка» подорожала на 500 тысяч

17 января дольщики, застройщик и представители областного правительства вновь собрались за столом переговоров, чтобы попытаться найти решение, которое могло бы устроить всех. И вот тут выяснились интересные подробности, что рассчитывать на помощь Фонда развития территорий дольщики ЖК «Дуброва Парк-2», по сути, не могут. По словам заместителя министра архитектуры и строительства Надежды Долинской, из-за всех нюансов развития данной истории с обманутыми дольщиками вернет Фонд, скорее всего, недостроенные объекты на областной уровень. И решать судьбу домов предстоит здесь.

- И нам нужно определиться с дальнейшими действиями, так как в суде нам было сказано, что к 31 января мы должны решить что-то с запуском процедуры банкротства застройщика. Либо ее запускаем, либо нет, - заявила дольщикам Долинская.

В случае если процедура банкротства запущена не будет, у застройщика есть план, как достроить дома. Вот только этот план одобрили не все дольщики.

- Если не будет введена процедура банкротства, я предлагаю продолжить строительства с доплатой дольщиками необходимой для строительства суммы, - рассказал Игорь Другов, генеральный директор «ИнтерСтройВладимир». – Речь идет где-то о 8 тысячах рублей за квадратный метр (с двушки получается рост стоимости квартиры где, то на 500 тысяч рублей – Авт.). По моим грубым подсчетам, там получится около ста миллионов рублей.

В случае согласия с таким вариантом развития событий, с дольщиками планируют подписать допсоглашения к основным договорам. Часть людей готова пойти на такие условия, лишь бы получить квартиры. Но другая часть (в основном, это дольщики от пятого корпуса, который в данный момент практически не построен) не хочет этого. И конфликт уже возникает между самими дольщиками.

- На данный момент у застройщика три дома еще висят. Один дом вообще не построенный, у двух – коробки уже готовы. При этом внутри в одном работы практически не сделаны, второй уже почти готов. А по договору все корпуса идут как один объект. То есть, по сути, застройщик должен сдать и наш дом, которого почти нет, и те два корпуса одновременно. Часть дольщиков готова доплатить застройщику, лишь бы получить свои квартиры. Но вот наш пятый корпус, к примеру, не хочет оплачивать дополнительно работы. Потому что дом не построен, и неизвестно, что там потом будет, - объяснила ситуацию одна из дольщиц Ольга Анисимова.

Также дольщики возмущены тем, что им придется снова платить достаточно серьезные средства. И не у всех есть такие возможности, так как изначально на покупку квартир в недостроенных домах тратились средства маткапитала или ипотечных кредитов.

Варианты лишь с доплатой

Есть и вариант признать все-таки застройщика банкротом. В таком случае три недостроенных дома разделят на два ЖСК. Один будет заниматься достройкой корпусов №№1 и 4, а второй возьмет на себя пятый корпус. При этом земельные участки под домами размежуют, чтобы они не считались одним строительным объектом.

- Люди выберут председателей ЖСК и дальше станут пайщиками, - обрисовала картину Надежда Долинская. – И дальше дома достраиваются за счет средств пайщиков, которые сами нанимают подрядчиков.

Тут уж дольщики даже дослушивать не стали.

- То есть получается, что мы все равно будем доплачивать за строительство. Только теперь уже жильцам недостроенного пятого корпуса придется платить полную стоимость за стройку. То есть мы раз заплатили за квартиры. И сейчас по второму разу заплатим снова?! – возмутились представители пятого корпуса.

Люди спросили, есть ли варианты, при которых доплачивать за дома не надо вовсе, на что им ответили, что вариант такой один – Юрий Другов достраивает все три корпуса за свой счет в рамках банкротства. Но тогда сроков ввода жилья в строй нет никаких.

- Может, три года, может, четыре! Как смогу заработать, так и смогу достроить, - заявил Юрий Другов, когда его прямо спросили о сроках достройки домов при таком варианте.

Дольщики спросили у областных властей, как так получилось, что Фонд развития территорий «отказывается» от решения проблем дольщиков, ведь именно для этого он и создавался. Представители «белого дома» заявили, что еще в декабре губернатор Александр Авдеев отправил письмо в Фонд с просьбой включить недостроенные дома комплекса ЖК «Дуброва Парк-2» в список объектов, достраиваемых в рамках программ фонда.

- И неофициально мы получили ответ, что средств в фонде на 2023 год нет, - сказали чиновники. – Но официального письма от фонда мы пока не получали. И мы также как и вы сейчас ищем варианты решения проблемы. Мы тоже понимаем, насколько сложно пятому корпусу самостоятельно построить дом. В принципе, возможен такой вариант, когда вы после того, как принимаете решение создать ЖСК и понимаете, что не можете потянуть объект, то земельный участок выставляется на торги. И проданная сумма разделяется между пайщиками, что, по сути, является формой компенсаций.

В итоге, встреча 17 января так и не привела к принятию какого-то окончательного решения. Скорее, дольщиков такое развитие событий озлобило еще больше. Сейчас многие из них в социальных сетях предлагают митинговать и подключать федеральные СМИ, чтобы вынести обсуждение проблемы на всю страну.