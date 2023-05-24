Во Владимирской области власть уходит в цифру

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В пленарном заседании приняли участие замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик (по ВКС), первый заместитель губернатора Александр Ремига, ректор ВлГУ Анзор Саралидзе и другие. Обсуждали чиновники цифровизацию власти.

Так, было заявлено, что во Владимирской области утверждена Стратегия цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. В её состав включено 11 приоритетных для региона отраслей: государственное управление, образование и наука, транспорт и логистика, здравоохранение, развитие городской среды, социальная сфера, промышленность, строительство, кадровое обеспечение цифровой экономики, культура, безопасность.

В рамках стратегии идет и цифровая трансформация госуправления. Как сообщил Ремига, происходит она в рамках пилотного проекта по созданию региональной витрины данных, перевода социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид и создания платформы обратной связи. С момента внедрения последней обработано уже более 100 тысяч сообщений, к платформе подключено 1825 организаций области.