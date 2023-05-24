Минздрав Владимирской области опровергает сокращение коек в акушерском корпусе ОКБ

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Министерство здравоохранения Владимирской области опубликовало комментарий по ситуации с возможным сокращением числа коек в акушерском корпусе областной клинической больницы, против которого выступили врачи родильного дома, беременные и коммунисты. И Минздрав заявляет, что акушерские койки не сокращаются и не оптимизируются.

"Напротив, Минздравом области будут приложены все усилия, чтобы не допустить закрытия роддомов в районах области. В конце 2022 года Правительством области для сохранения коллективов родильных домов выделены дополнительные бюджетные средства на выплату заработной платы и погашение кредиторской задолженности акушерских медорганизаций. При необходимости, Минздрав будет ходатайствовать о поддержке акушерских медорганизаций и в текущем году. Впереди у нас реконструкция Перинатального центра [строительство новых корпусов] и ввод в эксплуатацию нового акушерского корпуса в Коврове", указали представители министерства.

Длинный ответ завершается фразой: "информация, размещенная в информационных сетях о закрытии областного родильного дома и о сокращении персонала — не соответствует действительности".

Напомним, что неделю назад на сайте Change.Org появилась петиция, в которой утверждалось, что в акушерском корпусе ОКБ планируется сократить количество коек со 164 до 50.