Беременные и коммунисты просят не закрывать родильный дом в ОКБ Владимирской области

Фото с сайта pexels.com. Автор - Daniel Reche.

История с возможным закрытием акушерского корпуса в Областной клинической больнице и не думает заканчиваться, несмотря на заверения главврача ОКБ Владимира Безрукова, что руководство больницы "не располагает информацией о планируемом закрытии родильного дома". Возможно поводом стала слишком расплывчатая формулировка ответа от Безрукова, которая вовсе не означает, что родильный дом не закроют.

В итоге, вслед за петицией, созданной на сайте change.org, и которую подписали уже более тысячи человек, в защиту акушерского корпуса выступили беременные и коммунисты. Первые написали коллективное обращение на имя губернатора Александра Авдеева. Обращение подписали 85 рожениц.

А представители владимирского отделения партии КПРФ выступили с заявлением, в котором высказались резко против возможного закрытия.

"Каковы бы ни были намерения минздрава, учреждения родовспоможения должны находиться в привилегированном положении, получать всю необходимую помощь и обладать иммунитетом к оптимизации", указано в заявлении.

Напомним, что в изначальной петиции говорилось, что в акушерском корпусе ОКБ планируется сократить количество коек со 164 до 50.