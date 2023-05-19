Руководство ОКБ Владимирской области отрицает закрытие акушерского корпуса

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После того, как на сайте Change.org появилась петиция с требованием не закрывать акушерский корпус в Областной клинической больнице, руководство ОКБ опубликовало на своем сайте и в социальных сетях учреждения скан документа, направленного министру здравоохранения региона Артему Осипову.

В нем главный врач ОКБ Владимир Безруков сообщает, что руководство больницы "не располагает информацией о планируемом закрытии родильного дома". Также главврач написал, что вся предоставляемая роженицам медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Напомним, что 17 мая была создана петиция в защиту акушерского корпуса ОКБ. В ней говорилось, что в родильном доме планируется сократить число коек со 164 до 50.

"Из этих 50 мест вероятно всего 30 будут выделены для пациенток с патологиями беременности! При том, что ныне существующие отделения АОПБ № 1 и АОПБ № 2 всегда наполнены до отказа! На данный момент там сохраняются 98 беременных женщин", было указано в петиции. На 15 часов 19 мая петицию подписали 714 человек.