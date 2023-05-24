Перекрытие моста через Клязьму на Южном обходе Владимира могут перенести

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщил наш источник в одном из федеральных дорожных ведомств России со ссылкой на руководство ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», запланированное на 29 мая перекрытие Южного обхода Владимира на трассе М-7 переносится. Ориентировочным сроком собеседник назвал один месяц.

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» уточнили, что вопрос переноса сроков перекрытия моста через Клязьму на Южном обходе Владимира действительно рассматривается, однако пока нет конкретики по датам. Дорожники назвали причиной переноса даты задержку с поставкой деформационного шва, однако добавили, что поставщик может уложиться в более короткие сроки, и тогда задержка в перекрытии составит не более недели. Официальную информацию в ведомстве обещали озвучить позже.

Напомним — владимирские водители уже опасаются возникновения больших заторов в городе после перекрытия моста через Клязьму.