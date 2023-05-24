Водители из Владимира готовятся к «великому стоянию» из-за моста на Южном объезде

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Несколько дней назад ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» сообщил хорошую новость — наконец-то на Южном обходе Владимира начнется долгожданный ремонт аварийного моста через Клязьму. Однако в реальности это значит, что на две недели огромный поток машин вынужден будет искать пути объезда.

Поедем по Пекинке

В федеральном дорожном ведомстве известили, что ремонт моста на 183 километре Южного обхода Владимира трассы М-7 проведут с 29 мая по 13 июня. На это время движение по нему перекроют.

И хотя дорожники поспешили успокоить водителей тем, что по остальной части «Южки» колесить можно будет в привычном режиме, радости владимирским автомобилистам и их товарищам из ближайших регионов это не прибавило, ведь всем понятно, что обход используется в основном именно для транзита.

Уже сейчас в связи с реверсом на аварийном мосту движение по участку затруднено — водителям приходится тратить время на простаивание в очереди перед светофорами, а фуры, которым вообще запретили там появляться пока мост не починят, спокойно курсируют туда-обратно, составляя едва ли не больше половины и без того большого трафика. Понятно, что дальнобойщики делают это не от хорошей жизни — единственной альтернативой Южному обходу М-7 является его платный «сосед» с М-12, но не все готовы отдавать деньги. То же касается и водителей легковушек.

- Как только «Южку» перекроют, поток хлынет по Пекинке (М-7 в черте Владимира — авт.). Соответственно, там будет затор, и внутри города тоже начнутся пробки, - посетовал водитель из Ленинского района Василий.

С ним согласна большая часть местных автомобилистов, которые морально готовятся к «великому стоянию».

- На самом деле, когда дорога на «Южке» встала в связи с состоянием моста, уже приличный трафик устремился через нашу Пекинку. Утром пробки начинаются от бульвара Иванова до Содышки, - говорит наш постоянный автоэксперт, председатель Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев. - Если внимательно посмотреть, на трассе много транзитного транспорта из Нижнего Новгорода, Татарстана, Чувашии. Так что стоит ждать коллапса на Пекинке и в самом городе. Ведь объехать пробки не получится.

Вот такой затор уже сейчас на Южном объезде. А мост еще не закрыли полностью. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По мосту не проскочишь

При этом Евгений Ерофеев выразил надежду, что часть водителей все-таки поедет по «Южному обходу-2» на автобане М-12. Но этот вариант плох тем, что он платный. И ради Владимира в «Автодоре» дорогу бесплатной делать не будут. На вопрос, можно ли на время ремонта моста хотя бы снизить тариф, в «Автодоре» оперативно ответить не смогли и обещали дать ответ позже.

- Вообще, чтобы избавиться от пробок, нужно строить северный обход Владимира, - уверен Евгений Ерофеев.

Но это лишь планы на далекое будущее, и сейчас они никак не помогут владимирцам. Многие водители в добавок уверены, что дальнобойщики, несмотря на запрет, поедут не только по Пекинке, но и через центр города по мосту через Клязьму в районе Загородного. Да, там стоят камеры, и водителям большегрузов автоматически присылают штрафы за проезд по мосту. Но те все равно ездят этим путем. Впрочем, в Отделе ГИБДД по городу Владимиру пообещали, что дело так просто не оставят.

- Рейды по грузовым машинам на мосту мы проводим систематически, и будем их проводить в будущем, - объяснил инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Павел Альгашов.

Впрочем, в Госавтоинспекции добавили, что специальных рейдов пока не планируют. Другой наш источник в ГИБДД добавил, что не исключается выставление экипажа у поворота на Радужный в Загородном, чтобы отсекать большегрузы, которые пойдут в центр.

В любом случае, ремонт моста на Южном объезде необходим, так что как бы ни было трудно, его не будут откладывать. А значит, владимирцам все равно придется терпеть.