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НовостиОбщество23 мая 2023 11:05

В Гусь-Хрустальном районе ГИБДД провела рейд по проверке такси и автобусов

Мероприятия состоялись совместно с представителями дорожного надзора
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники Отдела ГИБДД полиции Гусь-Хрустального совместно с коллегами из Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора провели рейды, в ходе которых особое внимание уделили транспорту, задействованному в сфере пассажирских перевозок.

Особое внимание уделялось автобусам, перевозящим группы детей. В том числе, проверялось техническое состояние машин и наличие всех необходимых документов.

В результате было проверено более 20 машин, среди которых оказалось 11 автобусов. В девяти случаях были выявлены нарушения, в том числе в числе нарушителей оказались два водителя автобусов.

По всем фактам были составлены административные протоколы, с нарушителями провели профилактические беседы. Подобные рейды на территории Владимирской области будут продолжены.