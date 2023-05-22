Во Владимире мужчина устроил разбой в продуктовом магазине

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор местному жителю, обвиняемому в совершении разбоя.

Судом установлено, что мужчине захотелось выпить, но денег не оказалось. Тогда он пришел в магазин на Ново-Ямском переулке и приставил нож к подбородку продавщицы.

Налетчик схватил женщину за руки и потребовал передать деньги, что та и сделала, испугавшись за свою жизнь.

Разбойник похитил из кассы 1100 рублей и сбежал, но впоследствии был задержан.

С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным и приговорил к 4 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.