Во Владимире мужчина устроил разбой в продуктовом магазине

.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор местному жителю, обвиняемому в совершении разбоя.
Судом установлено, что мужчине захотелось выпить, но денег не оказалось. Тогда он пришел в магазин на Ново-Ямском переулке и приставил нож к подбородку продавщицы.
Налетчик схватил женщину за руки и потребовал передать деньги, что та и сделала, испугавшись за свою жизнь.
Разбойник похитил из кассы 1100 рублей и сбежал, но впоследствии был задержан.
С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным и приговорил к 4 годам колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.