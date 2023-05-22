Госэкспертиза одобрила проект благоустройства Загородного парка во Владимире

проект

Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы рассмотрело проектную документацию и результаты инженерных изысканий на благоустройство парка «Загородный». Проект был одобрен.

Новая концепция благоустройства Загородного парка впервые была представлена жителям Владимира в декабре 2021 года. Проект предусматривает устройство разветвленной сети пешеходных и велосипедных дорожек, строительство амфитеатра, тренажерных и детских площадок, зон общественного питания и парковок. Перед проектировщиками также ставилась задача предусмотреть мероприятия по экологической реабилитации озера Мелкое.