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НовостиОбщество22 мая 2023 12:11

Госэкспертиза одобрила проект благоустройства Загородного парка во Владимире

Концепцию обновленного парка представили еще два года назад
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
проект

проект

Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы рассмотрело проектную документацию и результаты инженерных изысканий на благоустройство парка «Загородный». Проект был одобрен.

Новая концепция благоустройства Загородного парка впервые была представлена жителям Владимира в декабре 2021 года. Проект предусматривает устройство разветвленной сети пешеходных и велосипедных дорожек, строительство амфитеатра, тренажерных и детских площадок, зон общественного питания и парковок. Перед проектировщиками также ставилась задача предусмотреть мероприятия по экологической реабилитации озера Мелкое.