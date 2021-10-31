Загородный парк дополнят набережными и оленями

Фото из официальной группы парка в ВК.

Московский «Центр Инновационных технологий градостроительства» представил владимирцам проект обновления Загородного парка, в том числе визуализацию его некоторых зон. Окончательный вариант будет готов через месяц, но пока, если верить представленной концепции, глобально парк не изменится. Кстати, мэрия готова была заплатить почти полтора миллиона за разработку концепции, но столичные специалисты взялись за работу всего за 440 тысяч – как объяснил руководитель центра, эта сумма позволила им не работать в убыток, но взяться за интересный заказ.

Для владимирцев и туристов

И чиновники, и разработчики сошлись на том, что парк нужно преображать – он находится в удачном месте, где пересекаются несколько дорог, вокруг него активно растет микрорайон, его большая территория и природные красоты привлекают горожан, но при этом в парке заметно запустение и разруха.

- Парк «Загородный» важен для города, но, к сожалению, он оказался последним, концепцию благоустройства которого мы разрабатываем. Это любимое место горожанами еще с 50-х годов прошлого века, - отметил главный архитектор Владимира Андрей Быков. – Очень важно создать так называемые рекреационные зоны. Мы не отказываемся от создания набережной, конечно, есть проблемы с железными дорогами, но мы не должны забывать, что наш город туристический, и надо развивать туристические маршруты, в том числе парка «Загородный». При разработке концепции к парку присоединены более 400 гектаров, в том числе лугопарковая зона, пойма реки Клязьмы, которая уже сейчас используется, надо ее только правильно организовать. Наверное, отсюда может появиться и водный маршрут с пересечением с исторической частью города Владимира.

Авторы концепции, проведя опрос и собрав 800 анкет, пришли к выводу, что парк востребован – люди приезжают сюда отдохнуть на природе, покататься зимой на лыжах и санках, поиграть в волейбол и баскетбол. Среди минусов разработчики также отметили удаленность от города - пешком сюда сложно дойти. При этом с общественным транспортом напряженка, а парковок мало. В самом парке не продумана сеть дорожек и тропинок. Все это не позволяет раскрыть потенциал парка. Но если устранить их, уверены авторы проекта, тот станет значительно привлекательнее не только для горожан, но и для туристов.

Разработчики презентовали свое видение того, каким должен быть Загородный парк.

А для этого в парк нужно добавить кафе и рестораны, прокат техники, обязательно обустроить дорожки и освещение по всему парку, создать современные детские и спортивные площадки, проводить концерты и выставки.

- Сегодня туристы как правило не задерживаются во Владимире больше одного дня, едут дальше, в Суздаль и Юрьев-Польский, а создание привлекательного ландшафтного парка и новых туристических маршрутов, к реке, например, повысит их интерес и позволит задержаться в городе, - отмечает Алексей Хлыстов, руководитель «Центр Инновационных технологий градостроительства».

Чиновники также говорят о решении транспортной проблемы с помощью создания второго моста – правда, этот вопрос весьма далекий, но они уверены, чем активнее развивать территорию «Загородного», тем больше шансов, что он появится.

По пойме – на хаски

В парке планируют сделать несколько зон: лесопарковая зона, прогулочная, культурно-просветительская, где появится амфитеатр и выставочная зона, зоны отдыха на воде и зона детских развлечений. В «Загородном» предполагается сделать извилистую сеть дорожек и тропинок, чтобы прогулки стали интереснее. При этом части с амфитеатром на 250 зрителей или детской площадкой будет соединять прямая дорога, чтобы жители не плутали, а к пляжу можно будет подойти с разных сторон.

Схема транспортной организации территории.

Вырубать деревья не будут вообще, тропинки проложат между деревьями, а велосипедистам запретят выезжать на прогулочные дорожки. Гулять горожане смогут и по пойме Клязьмы, где появится набережная – дощатый настил на металлических опорах, где можно будет установить шезлонги. Кстати, по задумке в парке можно будет зимой кататься на оленях и хаски, летом – на лошадях.

Также предполагается, что на территории парка будут лыжни и места для рыбалки, а по реке, на прудах и озерах можно будет покататься на лодках и катерах. Появятся кафе, павильоны с выпечкой и мороженым, туалеты и, может быть, даже эко-отель, для которого сначала нужно найти инвестора. Все постройки планируют сделать из дерева, чтобы они вписались в окружающий ландшафт. Что касается старой недостроенной гостиницы в «Загородном», то специалисты считают, что ее нужно демонтировать, а стадион и вышка МЧС в парке останутся, как и спортивная площадка, на которой планируют просто обновить снаряды. Кстати, вопреки предложениям некоторых горожан, специалисты не считают, что деревню Дуралеевка нужно убирать.

Сейчас в парке регулярно проводятся тематические мероприятия. Фото из официальной группы парка в ВК.

- Она сейчас не вписывается в концепцию, но если создать качественный архитектурный ландшафт, указатели, зеленые насаждения, то она вполне может остаться, - считает Алексей Хлыстов.

А вот с парковками вопрос остается открытым: некоторые горожане сетуют, что их не хватает катастрофически, а другие просят максимально оставить лес в покое, но эти требования противоречат друг друга. Авторы пообещали подумать, как совместить эти пожелания.