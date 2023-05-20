21 мая перекроют центр Владимира ради проведения "Ресторанного дня"

Фото организаторов фестиваля.

В воскресенье, 21 мая во Владимире пройдет фестиваль «Ресторанный день». И в связи с проведением данного масштабного мероприятия с 10.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Девической от дома №4 до дома №10.

Ресторанный день во Владимире проходит уже не первый год. Традиция проводить ресторанные дни зародилась в 2011 году в городе Хельсинки. Там трое друзей после неудавшейся попытки открыть ресторан решили организовать праздник еды, на котором любой желающий может открыть свое собственное заведение, но только на один день.

Во Владимире «Рестодень» состоится с 12 до 18 часов. Он пройдет в двух локациях: во дворике на улице Гагарина (дом №5) и на площадке у центра «Флигель» на улице Девической (дом №8).