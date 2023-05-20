На «Ресторанном дне» владимирцев угостят вареньем из лисичек и литературными блюдами

Фото Екатерины Боярской. Фото: Архив "КП"

Ресторанный день во Владимире проходит уже не первый год. Традиция проводить ресторанные дни зародилась в 2011 году в городе Хельсинки. Там трое друзей после неудавшейся попытки открыть ресторан решили организовать праздник еды, на котором любой желающий может открыть свое собственное заведение, но только на один день.

Во Владимире «Рестодень» состоится 21 мая с 12 до 18 часов. Он пройдет в двух локациях: во дворике на улице Гагарина (дом №5) и на площадке у центра «Флигель» на улице Девической (дом №8).

Еда, искусство, люди - такими словами можно описать концепцию фестиваля в этом году. Это означает, что он будет не только гастрономическим, к празднику присоединятся школа архитектуры и дизайна, студия музыки для детей и взрослых, творческие студии и мастерские.

В гастрономическом празднике примут участие как известные заведения города, так и обычные владимирские семьи, которые любят готовить. Гостей обещают угостить необычными вареньями и желе (из груши, черемухи и миндальных лепестков, из лисичек, конфитюром из ананасов в шампанском, облепиховым желе с кедровыми орешками), домашней пастилой и фруктовыми чипсами, драниками, квасом, аджикой, азиатскими паровыми булочками с разной начинкой (такие ела героиня мультфильма «Унисенные призраками» Тихиро), чаем с травами, приготовленном в самоваре на дровах, разными кондитерскими изделиями. А еще владимирцы смогут окунуться в атмосферу известных произведений и попробовать блюда, которые ели герои книг.

Фото организаторов.

Подкрепившись, гости смогут заняться творчеством. На «Ресторанном дне» пройдет мастер-класс по росписи гипсовых фигурок — животных и сказочных персонажей, мастер-класс по декорированию подставки для телефона, можно будет порисовать акрилом и расписать пряники. Еще один необычный мастер-класс — по скетчингу в технике кофейная гризайль. Любой желающий сможет независимо от уровня подготовки за 40 минут воплотить на бумаге изображение любимого напитка или выпечки весьма оригинальным способом, используя в качестве палитры крышечку от кофейного стаканчика и заваренный кофе.

Кроме того, можно будет поучаствовать в играх и конкурсах: классики, зайчик (клюшкой забить гол), крестики-нолики (обыграть оппонента), в десяточку (попасть шариком в корзину), бутылочки (забросить кольцо на бутылочки), колесо действий (прокрутить колесо и выполнить действие, которое тебе выпало). Также в программе — арт-маркет, где можно купить предметы искусства, выступление музыкальных коллективов и занятия по игре на различных музыкальных инструментах, дефиле тематических трехметровых дизайнерских кукол. Нетривиальным завершением фестиваля станет «Рестоночь» в арт-баре «Лузер».

Вход свободный, но не забудьте взять кошелек, чтобы отблагодарить поваров за угощения.