В Коврове жители пожаловались на оставшийся в контейнерах мусор

Фото: прокуратура Владимирской области

После публикации в СМИ на ситуацию обратила внимание Ковровская городская прокуратура.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, после проведенной проверки уже 16-17 мая отходы с площадок, на которые жаловались местные жители, были полностью вывезены. Вместе с тем, в городе продолжает работать прокурорская «горячая линия» на тему вывоза отходов, позвонить туда можно по телефонам 8(49232)2-16-53, 2-21-89.

По всем поступившим обращениям проводятся проверки и принимаются меры по принуждению регоператора устранить нарушения.

Напомним -в последние недели на территории Коврова и Ковровского района возникла ситуация, при которой подрядчик регоператора по обращению с отходами фактически отказался производить вывоз мусора, в связи с чем на площадках начали скапливаться в больших объемах отходы. В дело вмешалась прокуратура, после чего ситуацию удалось выправить.

Прокурор Владимирской области Иван Грибов заверил, что устранение проблемы вывоза мусора в Коврове находится на его контроле.