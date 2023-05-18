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НовостиОбщество18 мая 2023 9:44

В Александровской районной больнице заработал новый МРТ-аппарат

За три дня на новом аппарате исследование выполнили 10 пациентам
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Минздрава

фото регионального Минздрава

10 мая в региональном сосудистом центре Александровской районной больницы открылся кабинет магнитно-резонансной томографии. В течение недели там обследовали пациентов, находящихся на стационарном лечении.

С начала этой недели бесплатно проходят МРТ амбулаторные пациенты по направлению врача поликлиники. За три дня на новом аппарате исследование выполнили 10 пациентам.

«Открытие кабинета МРТ на базе сосудистого центра АРБ - это важное и значимое для нас событие. Раньше пациентов по маршрутизации по полису ОМС направляли во Владимир. Теперь пройти магнитно-резонансную томографию можно у нас в Александрове», - отметил Валерий Янин, главный врач АРБ.

Работать центр будет ежедневно с 8.00 до 20.00, без выходных.